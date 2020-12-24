Правоохранители задержали организатора и одного из участников известной в Запорожской области бандитской группы. Занималась она наложениями штрафов за несуществующие нарушения, а также их отменой за деньги.

Для успешной деятельности злоумышленники привлекли к группировке должностных лиц Госгеокадастру на Запорожье. Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

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Количество пострадавших от преступной деятельности группировки предприятий, неизвестно. Это сейчас выясняют следователи.

Что известно о земельном терроризме в Запорожской области

По данным правоохранителей, фигуранты дела отправляли чиновников на проверки соблюдения государственными и частными предприятиями земельного законодательства. Во время этих искусственных аудитов всегда находили повод для наложения штрафов.

Затем к руководству компаний обращались представители группировки, которые требовали деньги и обещали отменить санкции.

Если пострадавшие отказывались, им угрожали физической расправой.

Облагали данью

Кроме нескольких задокументированных фактов вымогательства денег, работники СБУ установили также, что злоумышленники обложили данью фирмы, которые занимаются оценкой земли. Они хотели получить от предпринимателя, которого обвинили в нарушении законодательства, почти 90 тысяч гривен. Во время получения части дани от бизнесмена двух фигурантов дела задержали.

В офисных помещениях злоумышленников нашли черновые записи с бухгалтерией, которая подтверждает преступную деятельность. Также изъяли гладкоствольное и травматическое оружие без регистрации.

Задержанным сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на чиновника. Если вину мужчин признает суд, им грозит от 3 до 8 лет заключения.

Сейчас следователи пытаются привлечь к ответственности других участников группировки, а также проверяют членов группировки на причастность к совершению других преступлений в регионе.

Смотрите видео с задержанием членов бандитской группировки на Запорожье: