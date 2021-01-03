В Запорожской области рыбак провалился под лед. Чтобы вытащить мужчину из холодной воды, пришлось вызвать спасателей.

От местного жителя в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории центрального пруда в поселке городского типа Черниговка на льду находится человек, которому вероятно необходима помощь. Об этом сообщили на странице Управления ГСЧС Украины.

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Что произошло

На расстоянии примерно 40 метров от берега рыбачил 55-летний мужчина. Поскольку толщина льда местами составляла не более 2 сантиметров, рыбак провалился под лед.

Самостоятельно мужчине удалось выбраться на поверхность уцелевшего льда, но ситуация осложнялась тем, что он не мог позвать на помощь. Оказалось, что мужчина лишен способности говорить.

Как спасли пострадавшего

Случайные свидетели увидели с берега человека и вызвали Службу спасения.

Сотрудники ГСЧС прибыли на вызов, добрались до пострадавшего, с помощью спасательной веревки и лестницы, вытащили его на берег, после чего на оперативном автомобиле отвезли в больницу,

– рассказали спасатели.

Для помощи мужчине ГСЧС привлекла одну единицу техники и 3 человек личного состава.

Напомним! В Сумах 2 января спасли 2 мужчин, которые провалились под лед на реке Псел.