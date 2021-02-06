На Запорожье, в городе Энергодар, мужчина массово отзывался на объявления о поиске хозяев для животных. Как оказалось, он жестоко издевался над ними.

Установить его удалось благодаря тому, что волонтеры захотели вернуть кошку. Тот вел себя агрессивно, но отдал котенка с множеством травм и порезов, у животного также были вырваны когти.

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Чем занимался живодер на Запорожье

Как оказалось, житель Энергодара активно откликался на объявления в интернете, где волонтеры пристраивают бездомных четвероногих. Тот забирал животных домой. Делал это не потому, что был благодетелем, а чтобы издеваться над домашними любимцами.

Волонтеры забили тревогу, после того, как мужчина забрал через объявления больше 5 животных. Поэтому зоозащитники решили проверить, как их содержит новый хозяин.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Он вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже, мужчина вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко,

– рассказали в полиции.

Что с животными

По словам волонтера, котенок выглядел очень истощенным – с вырванными когтями, ранениями и порезами. Животному понадобилась срочная помощь ветеринаров.



Животное было в ужасном состоянии / Фото zp.depo.ua



Мужчина издевался над четвероногими / Фото Нацполиция

Что будет со злоумышленником

Сейчас шкуродером занимаются правоохранители. По факту инцидента открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В сети появилась также его фотография.



Вероятно, этот мужчина издевался над животными / Фото из телеграма