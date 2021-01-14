На Майдане Героев в Запорожье 14 января состоялась церемония прощания с воином Мариупольской бригады Олегом Андриенко. Военный погиб 11 января на Донбассе от пули снайпера.

Олегу было 37 лет, он стал первым украинским военным, который погиб на войне в 2021 году. Об этом говорится на сайте Запорожской областной государственной администрации.

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Прощание с бойцом

Провести в последний путь героя пришли близкие и родные, военные и побратимы Олега. Военный капеллан отправил литургию за погибшего бойца.

Сотни запорожцев на Площади Героев прощаются с защитником, который погиб на Донбассе... Собратья говорят о нем, как о мужественном защитнике, хорошем товарище, который был примером для других. Защищая Украину, он отдал самое дорогое – собственную жизнь,

– говорится в сообщении.

В Запорожье простились с погибшим на Донбассе Олегом Андриенко / Фото Запорожской облгосадминистрации

Что известно о погибшем Олеге Андриенко