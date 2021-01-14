В Запорожье простились с погибшим на Донбассе воином Олегом Андриенко: щемящие фото
На Майдане Героев в Запорожье 14 января состоялась церемония прощания с воином Мариупольской бригады Олегом Андриенко. Военный погиб 11 января на Донбассе от пули снайпера.
Олегу было 37 лет, он стал первым украинским военным, который погиб на войне в 2021 году. Об этом говорится на сайте Запорожской областной государственной администрации.
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Прощание с бойцом
Провести в последний путь героя пришли близкие и родные, военные и побратимы Олега. Военный капеллан отправил литургию за погибшего бойца.
Сотни запорожцев на Площади Героев прощаются с защитником, который погиб на Донбассе... Собратья говорят о нем, как о мужественном защитнике, хорошем товарище, который был примером для других. Защищая Украину, он отдал самое дорогое – собственную жизнь,
– говорится в сообщении.
В Запорожье простились с погибшим на Донбассе Олегом Андриенко / Фото Запорожской облгосадминистрации
Что известно о погибшем Олеге Андриенко
- Был жителем Запорожья. Родился 26 августа 1983 года.
- Он был старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.
- Погиб 11 января 2021 года в 15.30 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. В него попала снайперская пуля российского наемника.
- У Олега Андриенко остался сын, которому нет года, жена Марина и мама.
- Родной брат Олега тоже защищает границы Украины, был с ним в одном подразделении.
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