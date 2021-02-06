Запорожье попрощалось с врачом, которая погибла при пожаре в больнице
В Театре молодежи в Запорожье 6 февраля состоялась церемония прощания с врачом Ольгой Гливой, которая погибла в ужасном пожаре в больнице. Провести девушку в последний путь пришли десятки людей.
Источник:Укринформ
Большинство пришедших людей однокурсники, коллеги и друзья девушки. Представителей СМИ попросили не снимать церемонию прощания в Запорожье.
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Воспоминания о докторе
Оля была чрезвычайно веселой, она очень любила жизнь. Она спешила жить, была чрезвычайно умна и всегда грезила медициной,
– поделилась однокурсница Наталья Захарченко.
Она выразила сожаление, что девушке пришлось "навсегда остаться на своем рабочем месте в реанимации".
Напомним, похороны врача состоятся 7 февраля в ее родном Кропивницком.
Что известно об Ольге Гливе?
В 2020 году окончила интернатуру в Запорожском медицинском университете. Друзья девушки рассказали, что она очень любила свою работу. Иногда после того, как отработала 24-часовую смену, могла остаться в больнице еще на 7 – 8 часов. Также врач писала стихи и фотографировала.
В день пожара Ольга дежурила. А когда возникло возгорание, пыталась спасти пациента.
Пожар в больнице Запорожья: основное
- Ночью 4 февраля в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы вспыхнул пожар.
- По предварительной информации, там мог взорваться аппарат искусственной вентиляции легких.
- Ужасный инцидент унес жизни 4 человек – врача и 3 пациентов.
- Уже избрали первую меру пресечения по делу – заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала.
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