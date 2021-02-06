В Театре молодежи в Запорожье 6 февраля состоялась церемония прощания с врачом Ольгой Гливой, которая погибла в ужасном пожаре в больнице. Провести девушку в последний путь пришли десятки людей.

Большинство пришедших людей однокурсники, коллеги и друзья девушки. Представителей СМИ попросили не снимать церемонию прощания в Запорожье.

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Воспоминания о докторе

Оля была чрезвычайно веселой, она очень любила жизнь. Она спешила жить, была чрезвычайно умна и всегда грезила медициной,

– поделилась однокурсница Наталья Захарченко.

Она выразила сожаление, что девушке пришлось "навсегда остаться на своем рабочем месте в реанимации".

Напомним, похороны врача состоятся 7 февраля в ее родном Кропивницком.

Что известно об Ольге Гливе? В 2020 году окончила интернатуру в Запорожском медицинском университете. Друзья девушки рассказали, что она очень любила свою работу. Иногда после того, как отработала 24-часовую смену, могла остаться в больнице еще на 7 – 8 часов. Также врач писала стихи и фотографировала. В день пожара Ольга дежурила. А когда возникло возгорание, пыталась спасти пациента.

Пожар в больнице Запорожья: основное