В Запорожье 12 января среди бела дня несовершеннолетний разгуливал по городу с самодельным мечом в руках. Незаурядное событие заинтересовало правоохранителей – они задержали молодого человека.

Парню теперь грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожской области. Читайте также Гранатометы, гранаты и патроны: в Донецкой области в гараже обнаружили целый арсенал – фото Откуда у юноши меч и что ему грозит Полицейские попытались выяснить откуда у подростка этот, похожий на холодное оружие, предмет. Из разговора стало понятно, что он изготовлен кустарно. Однако история его происхождения и цель использования осталась неизвестной.

Правоохранителям пришлось вызвать эксперта-криминалиста, чтобы "оружие" смогли изъять. Экспертиза даст ответ, мог ли меч кому-то навредить. Был ли он заточен также неизвестно.

Следователи квалифицировали это событие, как "незаконное обращение с оружием". Парню грозит до трех лет лишения свободы. Обратите внимание! Пользователи соцсетей дали ответ на вопрос, что же это за такой интересный предмет был в руках у парня. Фанаты саги "Ведьмак" узнали меч Цириллы. Речь идет о Zireael ("Ласточка"). Меч похож на оружие из известной саги / Фото пресс-центра патрульной полиции Запорожской области