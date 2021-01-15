В Запорожье подросток средь бела дня разгуливал по городу с мечом из "Ведьмака": фото
В Запорожье 12 января среди бела дня несовершеннолетний разгуливал по городу с самодельным мечом в руках. Незаурядное событие заинтересовало правоохранителей – они задержали молодого человека.
Парню теперь грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожской области.
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Откуда у юноши меч и что ему грозит
- Полицейские попытались выяснить откуда у подростка этот, похожий на холодное оружие, предмет. Из разговора стало понятно, что он изготовлен кустарно. Однако история его происхождения и цель использования осталась неизвестной.
- Правоохранителям пришлось вызвать эксперта-криминалиста, чтобы "оружие" смогли изъять. Экспертиза даст ответ, мог ли меч кому-то навредить. Был ли он заточен также неизвестно.
- Следователи квалифицировали это событие, как "незаконное обращение с оружием". Парню грозит до трех лет лишения свободы.
Меч похож на оружие из известной саги / Фото пресс-центра патрульной полиции Запорожской области
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