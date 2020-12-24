Президент Украины Владимир Зеленский открыл в Запорожье автомобильное движение по новому мосту. Он будет проходить через реку Старый Днепр на остров Хортица.

Это мостовой проект, который является частью программы "Большая стройка". Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Характеристики Запорожского моста

Протяженность Запорожского моста – более 9 километров. Он содержит 6 транспортных развязок, в составе которых – 27 искусственных сооружений.

Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Самый главный мост – Запорожский, он самый большой,

– отметил Зеленский.

По его словам, переправу хотели построить еще с 1965 года. После 8 месяцев работ, которые начались в апреле 2020 года, в четверг открыли первую часть моста. Полностью закончить мост планируют в 2021 году.



В Запорожье открыли новый мост / Фото Укравтодора



На острове Хортица построили мост / Фото Укравтодора

Решение проблем

В Укравтодоре отметили, что разделение транспортного потока станет первым шагом:

к решению проблемы с пробками в Запорожье;

к обеспечению качественного и надежного сообщения между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке.



Протяженность моста более 9 километров / Фото Укравтодора

Также в сообщении добавили, что верхнее сооружение Балкового моста создало сразу 3 полосы движения.