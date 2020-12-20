В Запорожье на один день ко Дню Николая открыли кукольную галерею мастерицы Ольги Гречухи. Это одна из крупнейших экспозиций.

Там были и традиционные рождественские куклы, и экспонаты советской эпохи. Об этом сообщили журналисты 24 канала.

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Особенности кукол

Среди праздничных экспонатов – Божья Матерь с Иисусом на руках, разнообразные Ангелы. Традиционные украинские куклы сделаны:

из соломы;

из ниток.

Многие работы имеют философский смысл.



Божья Матерь с Иисусом / Фото 24 канала

Какие экспонаты в коллекции

Совершенно иной вид имеют куклы советской эпохи – позитивные упитанные девочки и мальчики с широко открытыми глазами.



Традиционные украинские куклы / Фото 24 канала

В общем в коллекции мастерицы собрано полтысячи работ 40 украинских кукольников и ретро-экспонаты разных эпох.

Кто такая Ольга Гречуха? По образованию Ольга Гречуха – инженер-строитель. Но изготовлением авторской куклы начала увлекаться с 2010 года. За это время она попробовала различные техники и материалы для создания кукол.

Арт-галерея Ольги Гречухи: коротко