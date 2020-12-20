Из соломы или ниток: в Запорожье показали кукольную выставку – фото
В Запорожье на один день ко Дню Николая открыли кукольную галерею мастерицы Ольги Гречухи. Это одна из крупнейших экспозиций.
Там были и традиционные рождественские куклы, и экспонаты советской эпохи. Об этом сообщили журналисты 24 канала.
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Особенности кукол
Среди праздничных экспонатов – Божья Матерь с Иисусом на руках, разнообразные Ангелы. Традиционные украинские куклы сделаны:
- из соломы;
- из ниток.
Многие работы имеют философский смысл.
Божья Матерь с Иисусом / Фото 24 канала
Какие экспонаты в коллекции
Совершенно иной вид имеют куклы советской эпохи – позитивные упитанные девочки и мальчики с широко открытыми глазами.
Традиционные украинские куклы / Фото 24 канала
В общем в коллекции мастерицы собрано полтысячи работ 40 украинских кукольников и ретро-экспонаты разных эпох.
Кто такая Ольга Гречуха?По образованию Ольга Гречуха – инженер-строитель. Но изготовлением авторской куклы начала увлекаться с 2010 года. За это время она попробовала различные техники и материалы для создания кукол.
Арт-галерея Ольги Гречухи: коротко
- Ольга Гречуха создала арт-галерею в 2019 году.
- Это первая и одна из крупнейших в Украине кукольная галерея.
- Ее основная задача – знакомить посетителей с таким видом прикладного искусства, как авторская кукла.
- Для изготовления авторской куклы существует множество специальных материалов, техник и методов.
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