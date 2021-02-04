В запорожской больнице в ночь на 4 февраля случился смертельный пожар. В результате него погибли 4 человека. Из-за этого во всей области объявили траур.

Источник: Запорожская ОГА

5 февраля в Запорожской области будет траур по погибшим в результате пожара. Об этом заявил глава облгосадминистрации Александр Старух.

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На территории области приспустят государственные флаги на домах органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательные мероприятия отменили. Внесли изменения в программу теле- и радиовещания,

– говорится в сообщении.

Что известно о пожаре в запорожской больнице

Огонь вспыхнул на первом этаже больницы в инфекционном отделении.

В результате трагедии погибли 4 человека – 3 женщины в возрасте 91, 76 и 64 года, а также 26-летний анестезиолог. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Кроме того, еще 2 медиков пострадали. Их с ожогами и отравлением отвезли в больницу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители уже открыли уголовное дело по статье о несоблюдении правил пожарной безопасности.

Обратите внимание! Пожар локализовали за 20 минут. На месте происшествия работали 60 спасателей и 14 пожарных машин.