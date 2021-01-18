В Запорожье неизвестные напали на священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Это произошло с интервалом в 3 дня между преступлениями.

Оба дела расследуются полицией. Об этом сообщили на сайте Telegraph.

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Детали инцидента

Нападения совершили 13 и 16 января. Злоумышленники были вооружены ножами. Первое преступление закончилось госпитализацией священника с черепно-мозговым ранением. Ему сделали операцию.

Священник Владимир Гуменюк / Фото с телеграм-канала Pavlovsky NEWS

Руководитель местной епархии УПЦ, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука рассказал, что священник Владимир Гуменюк перенес операцию по удалению гематомы, которая давила на всю правое полушарие головного мозга.

Сейчас состояние удовлетворительное, восстанавливается после операции. Прогноз врачи дают обнадеживающий, но все в руках Божьих,

– отметил митрополит.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Запорожской епархии протоиерей Александр Овчаренко. По его словам, на мужчину напали молча и без попытки ограбления.

Нападение через 3 дня

В том же месте через 3 дня, 16 января, напали на диакона Украинской православной церкви Георгия Черпакова и на его семью.

"Злодей так же пытался их порезать ножом, слава Богу все обошлось, отделались испугом. Полицию вызвали и все зафиксировали", – рассказал заведующий канцелярии Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.