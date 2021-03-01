В Запорожье утром 1 марта неизвестные напали на депутата областного совета Дмитрия Майстро. Пострадавшему чиновнику оказывают медицинскую помощь.

Детали избиения депутата

Инцидент произошел в 09:20 на улице Школьной.

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По предварительным данным, нападавших было четверо. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и их место пребывания.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Решают вопросы правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются,

– рассказали в полиции.

Заметим, полицейские не называют имени пострадавшего, однако за ними Укринформ, пострадавшим оказался депутат от партии Владимира Буряка "Єднання" Дмитрий Майстро. Неизвестные напали на политика возле его офиса.

Сейчас депутат находится в городской больнице №5.



В Запорожье избили депутата



Дмитрию Майстро оказали медицинскую помощь

Что известно о Дмитрии Майстро