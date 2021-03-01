В Запорожье неизвестные жестоко избили депутата облсовета: фото
В Запорожье утром 1 марта неизвестные напали на депутата областного совета Дмитрия Майстро. Пострадавшему чиновнику оказывают медицинскую помощь.
Источник:Нацполиция Запорожья
Детали избиения депутата
Инцидент произошел в 09:20 на улице Школьной.
Читайте также "Сверните тряпки": в Харьковском горсовете побили депутатов Шария – видео
По предварительным данным, нападавших было четверо. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и их место пребывания.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Решают вопросы правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются,
– рассказали в полиции.
Заметим, полицейские не называют имени пострадавшего, однако за ними Укринформ, пострадавшим оказался депутат от партии Владимира Буряка "Єднання" Дмитрий Майстро. Неизвестные напали на политика возле его офиса.
Сейчас депутат находится в городской больнице №5.
Дмитрию Майстро оказали медицинскую помощь
Что известно о Дмитрии Майстро
- Согласно информации в декларации, депутат работает адвокатом. У него есть свое юридическое агентство "Безопасность и право".
- Майстро также является совладельцем юридической компании "Майстро и Беженар".
- Депутат женат, есть дочь.
- В 2015 году его избрали депутатом Запорожского областного совета от партии "Батькивщина", а в 2020 году – от партии мэра города Владимира Буряка "Єднання".
- В феврале 2021 года на его приемную в селе Кушугум возле Запорожья дважды нападали. В первый раз ее пытались поджечь, а через несколько дней – сильно разбили.
Поделиться новостью