На помойке в одном из дворов Запорожья обнаружили целую колонию летучих мышей. Все они принадлежат к Красной книге Украины и находятся под угрозой исчезновения.

В мусорном баке рядом с мусором и объедками оказались сразу 700 краснокнижных летучих мышей. Об этом сообщает телеграм-канал Perepichka News.

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Вероятно, кто-то из жителей дома нашел необычную находку на чердаке и решил избавиться от летучих мышей. Так, 700 живых летучих мышей оказались в помойке.

Волонтеры уже провели операцию по спасению рыжих вечерниц. Они заверили, что этот вид летучих мышей – это незаменимые помощники в сельском хозяйстве, которые уничтожают вредителей и призывают всех запомнить, что животные – не мусор.

Что известно о рыжих вечерницах

Этот вид летучих мышей распространен на всей территории Украины. Они селятся преимущественно в лесах, особенно лиственных, с высоким процентом старых деревьев, а также в больших парках и садах.

Летучие мыши живут большими колониями по 1000 особей.

На охоту вылетают еще во время захода солнца. Летают высоко, очень быстро и маневренно, охотятся над кронами деревьев, лугами или полянами. Добыча – двукрылые и комары, мухи и длинноножки, а также бабочки.

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