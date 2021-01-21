В Запорожье произошел вопиющий инцидент – дедушку избили прямо в салоне общественного транспорта, а до этого еще и ограбили. Конфликт возник когда он заметил, что в кармане нет телефона.

Другие пассажиры не вмешались в ситуацию, но снимали драку на камеру. Об этом сообщил местный сайт forpost.media.

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Во время поездки у дедушки украли из кармана телефон. Когда он это понял, то начал спрашивать – вероятно, что вор еще не вышел из салона. Негодяй набросился на пенсионера и начал его избивать.

В Запорожье избили дедушку в общественном транспорте: смотрите видео

Ранее сайт 24 канала сообщал, что в Одессе 18 января водитель автомобиля Skoda подрезал трамвай, после чего жестоко избил его водительницу. Инцидент произошел на улице Старопортофранковской. Женщину госпитализировали, нападающего доставили в отделение полиции.