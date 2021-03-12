В одном из сел в Запорожской области 39-летний мужчина снимал порно со своим участием. Фото он загружал на свою страницу в социальной сети.

Мужчину разоблачили оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями Вознесеновского отделения полиции. Отмечается, что его деятельность документировали в течение нескольких месяцев.

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Чем занимался мужчина

Полицейские узнали: мужчинав своем доме изготавливал продукцию порнографического характера с собственным участием.

Далее загружал на свою страницу в социальной сети.

Согласно выводам, которые предоставили эксперты, эти зображання имеют порнографический характер.

На основании постановления районного суда полицейские провели обыск в доме мужчины.

Технику, с помощью которой изготовляли и распространяли изображения порнографического содержания, направили на компьютерно-техническую экспертизу.

Что грозит мужчине

Сейчас полицейские решают вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Речь идет о статье об изготовлении и сбыте порнографии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

За порнофото – уголовное дело: подобные случаи

Недавно во Львове правоохранители сообщили 27-летней женщине о подозрении в распространении порнографии. Почти год женщина создавала и выкладывала на одном из телеграм-каналов порнографические фото и видео.