В Запорожье неизвестный мужчина напал на один из местных отделений полиции. В частности, он забрасывал его камнями.

Злоумышленник оказался жителем Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По их данным, во время инцидента он находился в нетрезвом состоянии. Сначала мужчина бросал камнями по окнам. После этого злоумышленник повредил капот служебного автомобиля деревянной колодой.

Чтобы прекратить хулиганские действия, полицейские его задержали,

– сообщили в пресс-службе.



Поврежденное служебное авто / Фото Нацполиции

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На замечания полицейских злоумышленник не реагировал и нецензурно выражался. Сейчас в Нацполиции ведут следствие по этому делу по факту хулиганства.