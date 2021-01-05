В Запорожье мужчина бросал в участок полиции камнями: детали инцидента
В Запорожье неизвестный мужчина напал на один из местных отделений полиции. В частности, он забрасывал его камнями.
Злоумышленник оказался жителем Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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По их данным, во время инцидента он находился в нетрезвом состоянии. Сначала мужчина бросал камнями по окнам. После этого злоумышленник повредил капот служебного автомобиля деревянной колодой.
Чтобы прекратить хулиганские действия, полицейские его задержали,
– сообщили в пресс-службе.
Поврежденное служебное авто / Фото Нацполиции
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На замечания полицейских злоумышленник не реагировал и нецензурно выражался. Сейчас в Нацполиции ведут следствие по этому делу по факту хулиганства.
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