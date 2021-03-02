Из окна многоэтажки в Александровском районе Запорожья утром 9 марта выбросилась женщина. Через некоторое время суицид совершила и ее мать.

Информацию о трагедии 24 каналу подтвердили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. Женщины жили на 9 этаже, откуда и выпрыгнули. Смотрите также В Днепре больной коронавирусом пытался перерезать себе горло Двойное самоубийство в Запорожье: как это произошло Первой в окно выпрыгнула младшая женщина 1981 года рождения.

Менее чем за полчаса из того же окна квартиры выпрыгнула и ее мать – 64-летняя женщина.

Они погибли на месте.

Обе женщины, рассказали в полиции, страдали психическими расстройствами. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 с дополнительной квалификацией "самоубийство". Самоубийства в Украине: недавние случаи В Киеве недавно патрульным удалось спасти 26-летнюю девушку. Она поссорилась с парнем и наглоталась таблеток.

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