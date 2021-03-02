В Запорожье мать с дочерью выбросились из окна: обе имели психические расстройства
Из окна многоэтажки в Александровском районе Запорожья утром 9 марта выбросилась женщина. Через некоторое время суицид совершила и ее мать.
Источник:24 канал
Информацию о трагедии 24 каналу подтвердили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. Женщины жили на 9 этаже, откуда и выпрыгнули.
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- Первой в окно выпрыгнула младшая женщина 1981 года рождения.
- Менее чем за полчаса из того же окна квартиры выпрыгнула и ее мать – 64-летняя женщина.
- Они погибли на месте.
- Обе женщины, рассказали в полиции, страдали психическими расстройствами.
Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 с дополнительной квалификацией "самоубийство".
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