Выбирали председателя областного совета в Запорожье уже трижды менее чем за две недели – 15, 17 и ночью 24 декабря. Сейчас первый избранный Виталий Боговин, которого уже зарегистрировал Минюст, добровольно сложил полномочия. Главой совета избрали представительницу "Слуги народа" Елену Жук.

В Запорожье снова состоялись выборы председателя областного совета – уже в третий раз в течение двух недель. Об этом рассказал Укринформ .

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Политический кризис в Запорожском облсовете: хроника событий

Сначала – 15 декабря – облсоветом выбрали управлять Виталия Боговина со "Слуги народа" . Но половине депутатов (всего в совете их 84) это не понравилось, что вылилось в кардинальное изменение политической ситуации.

17 декабря 4 депутата вышли из "Слуги народа" и заявили о создании "Зе фракции". Они фактически способствовали тому, что в облсовете изменилась большинство:

Предварительное формировали "Оппозиционный блок", "Батькивщина", "Слуга народа" и "Единение".

А в новой уже оказались "Зе фракция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее" и "Европейская Солидарность".

Соответственно, председателем облсовета стал Виталий Толочек – один из тех, кто вышел из "Слуги народа" и вошел в "Зе фракцию". Но проблема в том, что Минюст уже успел зарегистрировать главой Боговина. Так в совете сформировалось двоевластие.

Что произошло в Запорожском облсовете 24 декабря

Ночью 24 декабря Боговин заявил, что добровольно слагает с себя полномочия председателя Запорожского областного совета. Объяснение политика также привел Укринформ :

"Цель областного совета – работать в интересах общества. То, что происходит сегодня, не красит никого. Особенно не устраивает наших избирателей. Интересы общества для меня имеют первостепенное значение. Поэтому прошу прекратить мои полномочия".

Относительно позиции второго избранного председателем – Виталия Толочека – известно следующее:

В " Depo.Запоріжжя " сообщили, что в совете собираются вообще лишить Толочека депутатских полномочий – по его же заявлению. Впрочем, сам депутат отрицает, что такое заявление писал.