В Запорожье на улице Магистральной утром 15 марта водителю грузовика DAF стало плохо за рулем. Авто вылетело с дороги, снесло дерево и остановилось на трамвайных путях.

Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, у водителя примерно в 6 утра случился приступ эпилепсии и он съехал с дороги. На месте аварии также работали медики.

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Грузовик с деревом на путях в Запорожье / Фото IPnews +

Детали о водителе

Сейчас информации – мало. Известно лишь, что грузовиком управлял 46-летний водитель из Умани. Мужчину госпитализировали.

Мы стараемся связаться с патрульной полиции Запорожья, чтобы узнать детали.

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