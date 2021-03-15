Съехал с дороги из-за эпилепсии: в Запорожье грузовик снес дерево и остановился на путях
В Запорожье на улице Магистральной утром 15 марта водителю грузовика DAF стало плохо за рулем. Авто вылетело с дороги, снесло дерево и остановилось на трамвайных путях.
Источник:IPnews+
Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, у водителя примерно в 6 утра случился приступ эпилепсии и он съехал с дороги. На месте аварии также работали медики.
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Грузовик с деревом на путях в Запорожье / Фото IPnews +
Детали о водителе
Сейчас информации – мало. Известно лишь, что грузовиком управлял 46-летний водитель из Умани. Мужчину госпитализировали.
Мы стараемся связаться с патрульной полиции Запорожья, чтобы узнать детали.
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