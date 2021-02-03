Обвиняемый в бандитизме мужчина пытался запугать женщину-судью в Запорожье. Из-за этого она была вынуждена обратиться в Офис генерального прокурора.

Источник: пресс-служба Коммунарского районного суда Запорожья

Как отметили в суде, речь идет о Марии Дмитриевой, которая отказала обвиняемому в собственном отводе. Мужчина якобы узнал о том, что служительница Фемиды хочет принять по его делу приговор со строжайшим наказанием.

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После отказа мужчина начал угрожать судье и заявил, что она "пожалеет о своем решении".

Спровоцировал ДТП

В тот же день подозреваемого в совершении тяжких преступлений, который может получить 15 лет лишения свободы, увидели на стоянке суда. Там он якобы разглядывал машины.

Когда же судья ехала на собственной машине, перед ней оказался "ВАЗ", который опасно двигался и подрезал иномарку. Женщине удалось избежать столкновения.

За несколько кварталов от места инцидента в авто Дмитриевой сзади влетела все та же машина.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился обвиняемый по уголовному делу, которое заслушивает судья.

Сейчас Дмитриева обратилась в Офис генпрокурора с сообщением о попытке вмешаться в ее деятельность. И совсем открытым остается вопрос, почему вообще обвиняемый в тяжких преступлениях, которого могут посадить на 15 лет, находился не под стражей.