В Запорожье фигурант уголовного дела преследовал судью и врезался в ее машину
Обвиняемый в бандитизме мужчина пытался запугать женщину-судью в Запорожье. Из-за этого она была вынуждена обратиться в Офис генерального прокурора.
Источник: пресс-служба Коммунарского районного суда Запорожья
Как отметили в суде, речь идет о Марии Дмитриевой, которая отказала обвиняемому в собственном отводе. Мужчина якобы узнал о том, что служительница Фемиды хочет принять по его делу приговор со строжайшим наказанием.
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После отказа мужчина начал угрожать судье и заявил, что она "пожалеет о своем решении".
Спровоцировал ДТП
- В тот же день подозреваемого в совершении тяжких преступлений, который может получить 15 лет лишения свободы, увидели на стоянке суда. Там он якобы разглядывал машины.
- Когда же судья ехала на собственной машине, перед ней оказался "ВАЗ", который опасно двигался и подрезал иномарку. Женщине удалось избежать столкновения.
- За несколько кварталов от места инцидента в авто Дмитриевой сзади влетела все та же машина.
- Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился обвиняемый по уголовному делу, которое заслушивает судья.
Сейчас Дмитриева обратилась в Офис генпрокурора с сообщением о попытке вмешаться в ее деятельность. И совсем открытым остается вопрос, почему вообще обвиняемый в тяжких преступлениях, которого могут посадить на 15 лет, находился не под стражей.
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