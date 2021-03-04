Вольнянский районный суд Запорожской области приговорил 25-летнюю женщину к 5 годам и 6 месяцам пребывания за решеткой из-за жестокого обращения с животными и изготовления порнографических записей.

Информацию об обвинительном приговоре разместили на сайте суда. По данным издания "Информатор", уголовное дело в отношении женщины правоохранители открыли после обращений зоозащитников.

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После окончания расследования суд над нарушительницей длился несколько месяцев.

Что известно об осужденной живодерке

25-летняя жительница Вольнянска публиковала в запрещенной российской соцсети видеозаписи, на которых мучила собак.

На записях, которые она выкладывала за деньги в закрытых группах, злоумышленница била животных ногами, душила, прыгала на них и садилась всем весом. Заканчивались видео смертью четвероногих.

Идентифицировали живодерку волонтеры, которые и передали всю информацию о ней полицейским.

Во время судебных заседаний живодерку отпускали из-под стражи. Но от лишения свободы она не убежала. Ее признали виновной в распространении изображений из видеопродукции порнографического характера и жестоком обращении с животными.

После 5,5 года заключения женщине на 3 года запретили заниматься изготовлением и реализацией фото и видеопродукции.

Недавно в Киеве зоозащитников и владельцев собак напугали выходки догхантеров, которые разлили почти по всему городу розовое вещество, которое люди приняли за яд. Такие же слухи активно распространяли также живодеры. Как выяснилось, пятна на снегу оказались не ядом.