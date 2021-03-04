На Запорожье на долгий срок осудили 25-летнюю живодерку
Вольнянский районный суд Запорожской области приговорил 25-летнюю женщину к 5 годам и 6 месяцам пребывания за решеткой из-за жестокого обращения с животными и изготовления порнографических записей.
Источник:информатор
Информацию об обвинительном приговоре разместили на сайте суда. По данным издания "Информатор", уголовное дело в отношении женщины правоохранители открыли после обращений зоозащитников.
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После окончания расследования суд над нарушительницей длился несколько месяцев.
Что известно об осужденной живодерке
- 25-летняя жительница Вольнянска публиковала в запрещенной российской соцсети видеозаписи, на которых мучила собак.
- На записях, которые она выкладывала за деньги в закрытых группах, злоумышленница била животных ногами, душила, прыгала на них и садилась всем весом. Заканчивались видео смертью четвероногих.
- Идентифицировали живодерку волонтеры, которые и передали всю информацию о ней полицейским.
- Во время судебных заседаний живодерку отпускали из-под стражи. Но от лишения свободы она не убежала. Ее признали виновной в распространении изображений из видеопродукции порнографического характера и жестоком обращении с животными.
После 5,5 года заключения женщине на 3 года запретили заниматься изготовлением и реализацией фото и видеопродукции.
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