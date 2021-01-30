Директор школы села Акимовка, что на Запорожье, сдала в ломбард школьные ноутбуки. Деньги женщина потратила по своему усмотрению.

Источник: Нацполиция Запорожской области

Сумма убытков отдела образования поселкового совета составляет 55 тысяч гривен.

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49-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Что грозит директору школы

Обвинительный акт направили в Акимовский районный суд. Директору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, подобная ситуация произошла и в Херсоне. Там учительница наворовала школьной техники на 80 тысяч гривен и продавала на сайте объявлений.