У Запорізькій області, у місті Кам’янка-Дніпровська, 10 березня помер 5-місячний хлопчик. Він із 2-річною сестрою жив у жахливих антисанітарних умовах та холоді.

Мати залишила дітей на 2 години й пішла пити пиво до сусідки. Малюки начебто спали. Коли жінка повернулась, то нагодувала немовля та знову вклала спати. Вночі хлопчик помер.

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Жінка з дітьми переїхала у місто з Енергодару й орендувала захаращену господарську будівлю. Вона не працює, а дітей тримала у жахливих умовах – без світла та опалення. Іноді топила дровами.

В помешканні було дуже брудно.

Причину смерті немовляти буде встановлювати експертиза. Іншу дитину помістили у лікарню. Подальшу долю дівчинки вирішить служба у справах дітей.

На Запоріжжі 5-місячний хлопчик помер в антисанітарії та холоді: дивіться відео