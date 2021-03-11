В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская 10 марта умер 5-месячный мальчик. Он с 2-летней сестрой жил в ужасных антисанитарных условиях и холоде.

Мать оставила детей на 2 часа и пошла пить пиво к соседке. Малыши, вероятно, спали. Когда женщина вернулась, то накормила младенца и снова уложила спать. Ночью мальчик умер.

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Женщина с детьми переехала в город из Энергодара и арендовала захламленное хозяйственное здание. Она не работает, а детей держала в ужасных условиях – без света и отопления. Иногда топила дровами.

В доме было очень грязно.

Причину смерти младенца установит экспертиза. Другого ребенка поместили в больницу. Дальнейшую судьбу девочки решит служба по делам детей.

На Запорожье 5-месячный мальчик умер в антисанитарии и холоде: смотрите видео