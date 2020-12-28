В Запорожье 17-летний парень искал "закладки" и напал на полицейского, который хотел его остановить. Наркоман нанес 3 удара ножом – правоохранитель в тяжелом состоянии.

Примечательно, что полицейский был на больничном и выходил в аптеку, а когда возвращался, то решил проверить, что делает парень возле гаража. Коп даже не успел представиться – наркоман достал нож и ударил его три раза в живот. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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После этого юноша убежал, а мужчину бросил истекать кровью. Правоохранитель сам вызвал "скорую". Раненого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В каком состоянии полицейский

Пострадавшему правоохранителю 27 лет, он был в критическом состоянии, когда его привезли в больницу. Один из ударов пробил легкое насквозь и прошел в сантиметре от сердца.

Врач сообщил, что если бы его сразу не доставили к операционному столу, то за час-полтора он бы умер от кровопотери.

Что грозит злоумышленнику

Коллеги полицейского говорят: коп возвращался домой, когда увидел юношу, копавшегося в поисках закладки. Курьеры оставили наркотики в примечательном месте – под гаражом во дворе пятиэтажки.

Злоумышленника задержали в подъезде где живет его бабушка. Ему грозит тюремный срок до 8 лет.



Задержанный 17-летний наркоман / Фото Нацполиции