Ужасное событие произошло 2 марта около 14:30 в Заводском районе Запорожья. На глазах у рыбаков под лед в Днепре провалились двое школьников.

Одого из детей смогли спасти сами очевидцы происшествия, однако второго мальчика вытянуть они не смогли.

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Сообщили спасателям о школьниках, которые провалились под лед в 20 метрах от берега, сами рыбаки.

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Запорожье



Дети провалились под лед в 20 метрах от берега / Фото пресс-службы ГСЧС

На место происшествия сразу же отправились бойцы аварийно-спасательной станции и водолазы отряда спецназначения ГСЧС, а также медики скорой.

Спасенного рыбаками мальчика передали медикам.

Спасатели же начали поисковые работы, во время которых достали из воды тело ученика одной из школ города.

По факту гибели ребенка полицейские открыли уголовное производство. Следователи будут выяснять все обстоятельства трагедии.



Тело утонувшего мальчика достали спасатели / Фото пресс-службы ГСЧС