Вільнянський районний суд Запорізької області засудив 25-річну жінку до 5 років та 6 місяців перебування за ґратами через жорстоке поводження з тваринами та виготовленні порнографічних записів.

Інформацію про обвинувальний вирок розмістили на сайті суду. За даними видання "Інформатор", кримінальну справу щодо жінки правоохоронці відкрили після звернень зоозахисників.

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Після закінчення розслідування суд над порушницею тривав кілька місяців.

Що відомо про засуджену живодерку

25-річна мешканка Вільнянська публікувала у забороненій російській соцмережі відеозаписи, на яких мучила собак.

На записах, які вона викладала за гроші у закритих групах, зловмисниця била тварин ногами, душила, стрибала на них та сідала всією вагою. Закінчувалися відео смертю чотирилапих.

Ідентифікували живодерку волонтери, які й передали всю інформацію про неї поліцейським.

Під час судових засідань живодерку відпускали з-під варти. Але від позбавлення волі вона не втекла. Її визнали винною у розповсюдженні зображень з відеопродукції порнографічного характеру та жорстокому поводженні з тваринами.

Після 5,5 років ув'язнення жінці на 3 роки заборонили займатися виготовленням та реалізацією фото та відеопродукції.

Нещодавно у Києві зоозахисників та власників собак налякали витівки доґхантерів, які розлили майже по всьому місту рожеву речовину, яку люди сприйняли за отруту. Такі саме чутки активно розповсюджували також живодери. Як з'ясувалося, плями на снігу виявилися не отрутою.