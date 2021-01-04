Аудиозаписи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые обнародовали 4 января, подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Речь идет о военном Андрее Антоненко, волонтере Юлие Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

Что говорят в МВД о записях по делу Шеремета

О том, что новые доказательства подтверждают версию следствия, заявил в комментарии BBC представитель Министерства внутренних дел Андрей Шевченко.

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Информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц,

– отметил Шевченко.

Он добавил, что пока нет оснований для освобождения подозреваемых. Ведь в обвинительном акте указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами.

"Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь – 24 канал) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", – считают в МВД.

Какова позиция у защитников подозреваемых

В то же время адвокаты подозреваемых Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик считают, что новая информация меняет всю дело.

В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных, которые при выборе исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных,

– отмечают защитники.

Напомним, 4 января появилась информация о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Справка. Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве завершили. Больше об этом читайте по ссылке.