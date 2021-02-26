Похоже, в Офисе Президента не поддают сомнению подлинность скандального разговора Виктора Медведчука и Владислава Суркова, которую недавно обнародовали. Заместитель руководителя Офиса Михаил Подоляк считает, что фигуранты верили, будто о сути таких разговоров никогда и никто не узнает.

При этом заместитель Андрея Ермака считает, что Петр Порошенко является активным участником таких переговоров, хотя его не было на записях, но эту фамилию активно называли Медведчук и Сурков. Об этом говорится в пресс-релизе ОПУ, который есть в нашем распоряжении.

Это следует знать СМИ обнародовали запись разговора Суркова и Медведчука: про обмен пленными и Крым

Все три участника этих насыщенных отношений – Медведчук, Порошенко и Сурков – видимо, думали, что общество не узнает реальные факты об их договоренности. Но вот только одна запись, которая была опубликована сегодня, разрушает сразу несколько многолетних неправд,

– заявил Михаил Подоляк.

Ключевые 3 моменты разговора

Первым важным моментом заместитель председателя ОПУ выделяет то, что, мол, запись является еще одним подтверждением, что именно Петр Порошенко уполномочил Виктора Медведчука представлять Украину в переговорах об обмене пленными.

заместитель председателя ОПУ выделяет то, что, мол, запись является еще одним подтверждением, что именно Петр Порошенко уполномочил Виктора Медведчука представлять Украину в переговорах об обмене пленными. Во-вторых , Михаил Подоляк отметил, что во время слитого разговора Медведчук довольно унизительно заискивал к Суркову, согласовывая с ним всю публичную и непубличную активность.

, Михаил Подоляк отметил, что во время слитого разговора Медведчук довольно унизительно заискивал к Суркову, согласовывая с ним всю публичную и непубличную активность. Ну и третьим моментом в ОПУ увидели в записях близость Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Мол, даже государственный визит первого в Австралию не помешал обсуждать схемы по поставке электроэнергии на оккупированные территории.

Что с записями будет дальше

"Еще раз: это только один разговор! А сколько их было за 5 лет? И о скольких схемах общество еще не знает?" – риторически спросил Михаил Подоляк.

Он отметил, что теперь с этой темой должны разобраться правоохранительные органы. В частности с вопросами, какие еще записи есть и какими вопросами наторговали фигуранты.

Что еще утвердил Сурков этой сладкой парочке – Порошенко и Медведчуку? Общество должно знать всю правду. Они должны отвечать за это перед обществом по закону,

– резюмировал заместитель председателя ОПУ.

Коротко о разговоре Медведчука – Суркова