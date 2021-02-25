В 2014 году действующий нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук провел телефонный разговор с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Политики обсудили планы по поставкам электроэнергии в Крым, а также роль Медведчука в обмене пленными.

Аудиозапись разговора попала в распоряжение издания Цензор.НЕТ.

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О поставках электроэнергии в Крым

Больше всего времени Сурков и Медведчук потратили на обсуждение поставки электроэнергии в оккупированный Крым. Говорится о победе в тендере российской компании "Интер РАО" и ее структурах на полуострове.

Медведчук: Ну хорошо. Тендер на поставку. Ты только вдумайся. Я говорю, но кто же туда будет поставлять, кроме тех, с кем мы договорились. Мы договорились – 2,99. Я говорю: "Кто же ее даст, если сегодня поставляют по 3,43". "Ну все равно. Тендер пусть проведут". Ну, хорошо, мы же тендер выиграли. "Там на тендер никто не заявится". Короче я вчера вечером позвонил президенту в Австралию и говорю: "Цирк продолжается". Он говорит: "Посмотри, чтобы был контракт с этой нашей структурой, с которой мы договорились". Ну точнее, ты понял, какая она наша.

Сурков: Да-да, понятно.

Медведчук: С "Интер-РАО" и структурой "Интер-РАО", которая будет покупать в Крыму эту электроэнергию. И мы сейчас, тендер там пишут. Мы этот тендер проведем, там будет единственный участник, никто же не заявится. Но мне нужны эти контракты и мы тогда подписываем.

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Об обмене пленными

Как утверждал ранее сам Виктор Медведчук, активное участие в обмене пленными во время войны на Донбассе, он берет еще с 2014 года. За это время якобы именно благодаря его стараниям удалось обменять сотни украинцев. Именно тему обмена пленными и подняли в разговоре Сурков и Медведчук. Говорится о начале истории – нардеп от ОПЗЖ рассказывает, как ему предложил этим заняться президент Петр Порошенко.

Медведчук: Смотри, предложил Петр Алексеевич. И это поддержал Владимир Владимирович принять участие в обмене пленными. Мне.

Сурков: Ну?

Медведчук: То есть он готов дать мне мандат.

Сурков: Я знаю, что ты там можешь играть. Что в результате?

Медведчук: Ничего. Жду мандат.

Сурков: Давай-давай, забирай, забирай.

Медведчук: Ты согласен с этим?

Сурков: Я думаю, тебе это в плюс... Нет, я 100% не возражаю. Забирай. Забирай всех. Там просто есть проблема, ты о ней знаешь. Там расхождение по цифрам большое.

Медведчук: Большое, да, я в понедельник говорил. С лета это все идет и никак. Ну, послушай, Слава, я же человек, проживший уже жизнь, уже в возрасте. И когда Порошенко сказал: "Надо тебе позаниматься", то я сказал: "Если надо, Петр Алексеевич, я готов". Я такой вот не верю в это светлое будущее.

Сурков: Это правда-правда. Есть подвох.

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Сурков просил передать Порошенко, что он хороший

Также Сурков вроде шутливо просил Медведчука передать президенту Украины, что он хороший. Ведь сам украинский гарант, мол, постоянно ругает Суркова. На это Медведчук со смехом ответил, что Суркову вроде предлагали стать министром внутренних дел Украины.

Следующий отрывок разговора очень красноречив.

Медведчук: Нет, они сначала хотят, чтобы ты сначала перековался из ястребов в голуби.

Сурков: Ты передай, что я не могу перековаться, но буду вести себя хорошо. Ладно?

Медведчук: Ты будешь ястребом с голубиным лицом. Нет, голубем с ястребиным. Бля*ь, вот так.

Сурков: Нет, не хочу совсем. Нет, голубем не хочу. На*уй оно мне надо.

Медведчук: Я думаю, Слава, что у нас с тобой голубями уже не получится быть.

Сурков: Вряд ли, поздновато.

Смотрите видео с разговором / Видео Цензор.НЕТ / Внимание! На видео ненормативная лексика:

Кто такой Владислав Сурков? В 2008 – 2011 годах – первый заместитель руководителя администрации президента России.

В 2011 – 2013 годах был заместителем главы правительства России.

В 2013 – 2020 – помощник президента России.

В январе 2020 вроде оставил госслужбу из-за "изменения на украинском направлении".

СБУ обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму. Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз.

Данные из В 2008 – 2011 годах – первый заместитель руководителя администрации президента России.В 2011 – 2013 годах был заместителем главы правительства России.В 2013 – 2020 – помощник президента России.В январе 2020 вроде оставил госслужбу из-за "изменения на украинском направлении".СБУ обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму. Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз.Данные из Википедии

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