В трех областях Украины спасатели предупреждают о возможных паводках. Из-за оттепели в реках страны будет подниматься уровень воды.

В Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях спасатели объявили желтый уровень опасности. Кое-где уровень воды поднимется на 60-70 сантиметров.

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Где ждать подтоплений

На реке Свиж возле поселка Букачевцы – это приток Днестра в Ивано-Франковской области. Там ожидают продолжения подъема уровня воды на 0,1 – 0,6 метров над текущим уровнем. Возможно дальнейшее затопление поймы и достижение отметки начального затопления хозяйственных объектов.

На реках бассейна Припяти вода тоже и в дальнейшем будет подниматься. Над текущим уровнем на 0,2 – 0,7 метров с последующим затоплением пойменных территорий.

Возможно затопление дворов, хозяйственных сооружений и сельхозугодий в населенных пунктах:

Ратновского,

Старовыжевского,

Любешовского,

Маневицкого районов Волынской области.

На реке Западный Буг у села Литовиж. Там ожидают продолжения подъемов уровней воды на 0,2-0,7 метров с последующим затоплением сельхозугодий в Волынской области. На Западном Буге и его отдельных притоках водах поднимется на 0,1 – 0,4 метра. На реке Солокия возле Червонограда на Львовщине возможно затопление хозобъектов и отдельных зданий.

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