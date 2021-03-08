В западных областях возможны подтопления
В трех областях Украины спасатели предупреждают о возможных паводках. Из-за оттепели в реках страны будет подниматься уровень воды.
Источник:ГСЧС
В Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях спасатели объявили желтый уровень опасности. Кое-где уровень воды поднимется на 60-70 сантиметров.
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Где ждать подтоплений
На реке Свиж возле поселка Букачевцы – это приток Днестра в Ивано-Франковской области. Там ожидают продолжения подъема уровня воды на 0,1 – 0,6 метров над текущим уровнем. Возможно дальнейшее затопление поймы и достижение отметки начального затопления хозяйственных объектов.
На реках бассейна Припяти вода тоже и в дальнейшем будет подниматься. Над текущим уровнем на 0,2 – 0,7 метров с последующим затоплением пойменных территорий.
Возможно затопление дворов, хозяйственных сооружений и сельхозугодий в населенных пунктах:
- Ратновского,
- Старовыжевского,
- Любешовского,
- Маневицкого районов Волынской области.
На реке Западный Буг у села Литовиж. Там ожидают продолжения подъемов уровней воды на 0,2-0,7 метров с последующим затоплением сельхозугодий в Волынской области. На Западном Буге и его отдельных притоках водах поднимется на 0,1 – 0,4 метра. На реке Солокия возле Червонограда на Львовщине возможно затопление хозобъектов и отдельных зданий.
Год будет засушливым
- После снежной зимы с большим количеством осадков в феврале Украину ждет засушливое лето.
- По крайней мере в Национальном экологическом совете прогнозируют: 2021 год будет значительно теплее предыдущего.
- Хотя в прошлом году были установлены рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов.
- По прогнозам экологов, в Николаевской, Херсонской, Одесской областях станут чаще засухи и суховеи.
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