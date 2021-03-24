Не лечили, а калечили: в западных областях освободили пленников "реабилитационных центров"
Полиция задержала так называемых медиков, работавших в "реабилитационных центрах" Ивано-Франковщины и Львовщины. В этих заведениях удерживали около 50 человек.
Пришедших в учреждения избавляться от алкогольной и наркотической зависимости, удерживали силой. Более того, использовали принудительный труд пациентов.
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Некоторых в центры доставили силой
Не все люди с зависимостями попали в центры добровольно, некоторых из них доставили силой. При этом родственники пленных оплачивали так называемое "лечение", а стоило оно немало 8 – 12 тысяч гривен в месяц.
У пациентов работники учреждений отбирали мобильные телефоны, а за попытки побега – наказывали. Также людям доставалось и за нарушение других правил.
Суд изберет задержанным меры пресечения
Трех работников – жителей Львова и Ивано-Франковска – правоохранители задержали. Вскоре меры для них выберет суд.
Досудебное расследование продолжается
За незаконное лишение свободы или похищение, а также торговлю людьми максимальное наказание – до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
У людей отбирали мобильные телефоны / Фото Нацполиции
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