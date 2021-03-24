Полиция задержала так называемых медиков, работавших в "реабилитационных центрах" Ивано-Франковщины и Львовщины. В этих заведениях удерживали около 50 человек.

Пришедших в учреждения избавляться от алкогольной и наркотической зависимости, удерживали силой. Более того, использовали принудительный труд пациентов.

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Некоторых в центры доставили силой

Не все люди с зависимостями попали в центры добровольно, некоторых из них доставили силой. При этом родственники пленных оплачивали так называемое "лечение", а стоило оно немало 8 – 12 тысяч гривен в месяц.

У пациентов работники учреждений отбирали мобильные телефоны, а за попытки побега – наказывали. Также людям доставалось и за нарушение других правил.

Суд изберет задержанным меры пресечения

Трех работников – жителей Львова и Ивано-Франковска – правоохранители задержали. Вскоре меры для них выберет суд.

Обратите внимание! В целом деятельность центров обеспечивали 9 человек – из Луганской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Им – от 30 до 39 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли деньги, черновые записи, оргтехнику и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается

За незаконное лишение свободы или похищение, а также торговлю людьми максимальное наказание – до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.



У людей отбирали мобильные телефоны / Фото Нацполиции