Зима не отступает: Западную Украину засыплет снегом
Синоптики прогнозируют 16 марта сильные снегопады в западных областях. В Карпатах ожидают мощные порывы ветра.
Источник:Укргидрометцентр
Хотя на календаре уже весна, однако зимняя погода не спешит покидать Украину.
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Синоптики снова прогнозируют снег
16 марта в Карпатах ожидают значительный снег. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Там объявили I уровень опасности – желтый.
В каких областях ожидают метели
- Во Львовской;
- Закарпатской;
- Черновицкой.
В западных областях ожидают мощные снегопады / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Какой будет погода 16 марта в Украине
- Температура воздуха прогреется от 2 до 10 градусов.
- В большинстве областей ожидают дожди.
- Кроме того, будет дуть ветер – северо-западный на западе, юго-восточный – на остальных территориях.
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