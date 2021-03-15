Синоптики прогнозируют 16 марта сильные снегопады в западных областях. В Карпатах ожидают мощные порывы ветра.

Хотя на календаре уже весна, однако зимняя погода не спешит покидать Украину.

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Синоптики снова прогнозируют снег

16 марта в Карпатах ожидают значительный снег. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Там объявили I уровень опасности – желтый.

В каких областях ожидают метели

Во Львовской;

Закарпатской;

Черновицкой.



В западных областях ожидают мощные снегопады / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Какой будет погода 16 марта в Украине

Температура воздуха прогреется от 2 до 10 градусов.

В большинстве областей ожидают дожди.

Кроме того, будет дуть ветер – северо-западный на западе, юго-восточный – на остальных территориях.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют холодную весну. В марте в Украине еще стоит ожидать морозов и даже в апреле будет довольно прохладно. Однако уже в мае ситуация с погодой кардинально изменится.