На западе Украины повысится уровень воды: где возможны затопления
На реках в западных областях Украины 25 февраля – 1 марта ожидается повышение уровней воды. Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый.
Источник:ГСЧС
Опасность всего касается рек бассейна Припяти. Там ожидаются подъемы уровней воды на более чем полметра.
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Вода в реках поднимется почти на метр
В связи со снеготаянием, на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 – 0,7 метра над текущими уровнями с ослаблением ледового покрова, местами ледоходом и с выходом воды на пойму в Старовиживском районе,
– сообщают спасатели.
В ГСЧС также предупреждают о возможном дальнейшем затоплении заплавных территорий в Ратневском, Любешевском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровненской области.
В селе Пидгирье Ратневского района Волынской области ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.
Возможно образование заторов льда
В Укргидрометцентре добавили, что существует опасность разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.
Оценка опасности гидрологической ситуации на реках Украины / Скриншот с ГСЧС
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