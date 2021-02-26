На реках в западных областях Украины 25 февраля – 1 марта ожидается повышение уровней воды. Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый.

Опасность всего касается рек бассейна Припяти. Там ожидаются подъемы уровней воды на более чем полметра.

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Вода в реках поднимется почти на метр

В связи со снеготаянием, на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 – 0,7 метра над текущими уровнями с ослаблением ледового покрова, местами ледоходом и с выходом воды на пойму в Старовиживском районе,

– сообщают спасатели.

В ГСЧС также предупреждают о возможном дальнейшем затоплении заплавных территорий в Ратневском, Любешевском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровненской области.

В селе Пидгирье Ратневского района Волынской области ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.

Возможно образование заторов льда

В Укргидрометцентре добавили, что существует опасность разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.



Оценка опасности гидрологической ситуации на реках Украины / Скриншот с ГСЧС