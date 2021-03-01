Павел Климкин убежден, что Запад знал о намерении России напасть на Украину в 2014 году. Однако никто не верил, что Владимир Путин все-таки начнет войну.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что иностранные разведки получали информацию о намерениях оккупантов.

Заметьте Россия пытается легализовать своих "миротворцев" на Донбассе, украинская делегация в ТКГ

Климкив подчеркнул, что"вам об этом не скажут, но, тем не менее, такая информация была". Россия спланировала операцию гораздо раньше.

На Западе было очень много людей, которые не верили, что Путин на это пойдет, поскольку это реальное разрушение всех правил, к тому же и написанных на бумаге, и понятных,

- заметил экс-глава МИД.

Что еще сказал Климкин

В 2014 году президент России Владимир Путин фактически разрушил послевоенный мир как таковой. Его не стало сразу в 2 смыслах: правил и доверия.

Люди в Германии потом говорили, что как-то моделировали такое развитие событий. Однако "по определению не могли поверить, что Путин на это пойдет".

Какой выход видит политик