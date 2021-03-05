Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников и компаний причастных к отравлению и преследованию Алексея Навального. Это показательный шаг в противодействии Путину, вот только их эффективность вызывает сомнения.

Ведь накануне Фонд борьбы с коррупцией Навального просил ввести ограничения против самых приближенных олигархов Путина, просит об этом и Украина уже 7 лет. Но этого снова не случилось.

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Почему же ЕС и США не бьют санкциями по самым ценным активам Путина и что задумали в Европе для борьбы с грязными деньгами Кремля – читайте дальше.

Санкции только сделали больно

Итак, 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции против российских чиновников и компаний причастных к отравлению и посадке Навального. В этот перечень попали:

глава ФСБ России;

генпрокурор;

главы управления Кремля;

глава ФСИН;

2 заместителя министра обороны.

Им запретили въезд в ЕС и США, а также заморозили их активы за границей. Но давайте говорить откровенно – силовики и сотрудники администрации Путина и так за железным занавесом – никуда они не поедут. Им просто нельзя этого делать.

Активы? Да, это для них ощутимо, но Путин возместит их убытки из российской казны.

Что касается 13 подсанкционных компаний, то большая часть из них зарегистрированы в России, 3 в Германии и 1 в Швейцарии. Затронули санкции и научные центры и институты РФ, которые так или иначе связаны с разработками химического оружия. В том числе и боевого отравляющего вещества "Новичок", которым и пытались убить Навального.



Семья Навальных в больнице / Инстаграм Алексея Навального

Попадание компании в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с его фигурантами.

Но опять же, не думаю, что Научный центр Минобороны России, например, вел совместные разработки химоружия с американскими гражданами. Да, доступ на рынок передовых технологий для них закрыт. Но вряд-ли для разработки Новичка российским институтам нужны были компоненты из Америки. В крайнем случае, они купят их на черном рынке.

Вот и выходит, что ограничения ЕС и США сделали больно фигурантам дела Навального, но не уничтожили их окончательно.

С тем же самым сталкиваемся и мы с вами – за 7 лет войны России против Украины в отношении Кремля были введены десятки санкций, но агрессия продолжается. Так что же не так? Почему ЕС и США не ударят по самому больному месту Путина – его олигархам, которых на Западе давно признали кошельками российского президента?

Смертоносный удар по режиму Путина

Давайте разбираться по очереди – ЕС и США. Санкции по Навальному введены за, цитирую: "грубое, очевидное и серьезное наступление на гражданские права и права человека в России". И это первый случай, когда ограничения ввели по этому пункту.



Существует смертоносный удар по режиму Путина / Фото Getty images

Но, ФБК Навального еще 3 февраля направило список российских олигархов против которых стоит ввести санкции. Состоял он из 35 человек, в том числе в нем были и крупные бизнесмены:

Роман Абрамович;

Алишер Усманов;

Олег Дерипаска;

Геннадий Тимченко.

И введение санкций против этих людей стало бы действительно смертоносным ударом по режиму Путина.

Кроме того, в феврале евродепутаты регулярно говорили об эффективности такого удара. Мол, только это заставит Путина изменить политику.

Главным лоббистом этой идеи был председатель комитета Европарламента по вопросам иностранного вмешательства Рафаэль Глюксманн. В феврале он призывал Борреля заморозить активы российских олигархов, арестовать их яхты и все имущество на территории ЕС.

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Но вся проблема в том, что в Евросоюзе введение санкций – это не совсем политический инструмент. Для такого шага нужны юридические основания в рамках европейского законодательства, а закона о санкциях против олигархов там, увы, нет.

На сегодня только 2 олигарха Путина находятся под санкциями ЕС:

Аркадий Ротенберг; Юрий Ковальчук.

И привязаны эти санкции к конкретной стране – Украине, а еще к железобетонным доказательствам. Первого схватили за больное место за то ,что его компании 100% строили Керченский мост в аннексированный Крым, а второго – за то, что его банк открыто работает на полуострове.

Не было бы этих прямых доказательств – не было бы и санкций. Иными словами, в ЕС нет санкций за то, что кто-то является олигархом, даже если все прекрасно знают, что он причастен к преступлениям путинского режима.

Не забывайте, Евросоюз гордится своим верховенством права и закона, а потому банально боится, что те же условные Дерипаска и Абрамович обратятся в их же Суд ЕС, который признает санкции неоправданными, да еще и заставит ЕС выплатить компенсацию. Это будет кошмарным плевком в лицо Европы.

Что же с США

В целом там придерживаются все той же логики: нет юридического доказательства – нет санкций. Точка. Вспомните санкции против компании "Русал" Дерипаски 2018 года. Политически – все прекрасно понимают, что он – кошелек Путина, юридически – было недостаточно доказательств и, под давлением отдельных стран, санкции в итоге сняли в 2019 году. Повторять этот промах США явно не хочет.

Но не стоит думать, что и ЕС и США беспомощно смотрят на активы путинских олигархов в своих банках. Согласно подсчетам американского аналитического центра Atlantic Council за границей спрятано около 1 триллиона долларов грязных российских денег. Проще говоря – 1 триллион долларов, выведены из России в офшоры.

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После утечки данных из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Минфина США осенью прошлого года стало известно, что объёмы сомнительных транзакций в мировых банках достигают еще большей суммы – 2 триллиона долларов. И на втором месте в списке грязных транзакций находиться Россия. И вот это и стало центром внимания и ЕС, и США – там придумали, как юридически наказать Путина.

Еще в 2018 году в Евросоюзе была принята 5 директива, ее еще называют "антиотмывочная директива".

Что она предполагает

Все банки Евросоюза должны стать "прозрачными", чтобы любой желающий мог увидеть кто является бенефициаром, то есть реальным владельцем, активов.

Финансовым учреждениям стран ЕС будет запрещено открывать клиентам анонимные счета, а также вести дела сомнительных компаний, конечные владельцы которых не установлены.

Кроме того, Директива урегулирует оборот виртуальных валют, типа биткоин.

Вдобавок, и это важно, в Европе появится финансовая разведка. Она сможет отслеживать все финансовые транзакции и определять целые страны как "высоко-рискованные". И Россия первая на очереди на внесение в этот список.

Все положения 5 Директивы страны ЕС должны имплементировать максимум до 20 сентября этого года, а это значит, что уже осенью банки ЕС смогут прихлопнуть все грязные активы путинских прихвостней вполне законным способом – просто признав их украденными и "отмытыми". И в этой связи напрячся стоит и некоторым украинским олигархам и политикам.

В США такой Директивы, к сожалению, пока нет. Но Байден не оставляет сомнений – его администрация будет бороться с Путиным.

Как пример – ФБР накануне объявила награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать "повара Путина" Евгения Пригожина.

США внесли его в список "самых разыскиваемых преступников" за заговор против Штатов и попытку вмешательства в выборы 2016 года.

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Поэтому отсутствие видимых санкций не означает, что Запад не ведет борьбу против Путинского режима. К тому же даже уже введенные санкции за агрессию против Украины дают свои результаты. Американские экономисты подсчитали, что 500 подсанкционных российских компаний уже потеряли около 95 миллиардов.

Сам Кремль за 7 лет потратил около 180 миллиардов долларов на так называемый "щит", которым Путин прикрывает своих олигархов и их конторы от последствий западных санкций. Поэтому осень 2021 года принесет России не только выборы в Госдуму, но и новые финансовые потери, а вслед за ними – потери политические.