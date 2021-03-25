Заочный арест для Януковича был законным: апелляционный суд подтвердил
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный арест Януковича по делу о захвате власти.
Источник:Интерфакс-Украина
Соответствующее решение суд вынес в четверг, 25 марта. Адвокатам Януковича отказали в поданной апелляции.
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Заочный арест был законным
Во время судебного заседания адвокат Януковича Александр Горошинский заявил отвод коллегии судей из-за того, что судьи принимали решения, связанные с рассмотрением этого дела. Ему отказали.
После этого защита подала следующее ходатайство от адвоката Виталия Сердюка. Оно касалось переноса заседания в связи с тем, что он не может присутствовать на заседании по состоянию здоровья. Эту просьбу тоже отклонили.
В конце концов апелляционный суд выдал постановление, в котором отказал адвокатам в жалобе. Заочный арест признали законным.
Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции.
Арест для Януковича: коротко
Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора 4 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста. Дело касается изменений в Конституцию с целью захвата власти.
Впрочем Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. В суде объяснили, что прокурор не доказал факт объявления Януковича в международный розыск.
В то же время Коллегия судей отметила, что подозрение Януковичу в совершении уголовных преступлений вполне обосновано, сам экс-президент может скрываться.
Поэтому суд назначил рассмотрение дела.
За что судят Януковича
- Касательно Януковича есть две важных дела. Одно из них касается государственной измены, а другое – узурпации власти внутри Украины.
- Государственная измена Виктора Януковича касалась его призыва к Владимиру Путину ввести войска в Украину. За это он получил приговор в виде 13 лет за решеткой.
- Второе дело касается узурпации власти. В частности, в 2010 году Конституционный Суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий.
- Как отмечают в Офисе генпрокурора, эти властные полномочия касались полномочий законодательной и исполнительной власти. Фактически произошел возврат неконституционным способом к действию Конституции Украины от 28 июня 1996 года.
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