Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный арест Януковича по делу о захвате власти.

Соответствующее решение суд вынес в четверг, 25 марта. Адвокатам Януковича отказали в поданной апелляции.

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Заочный арест был законным

Во время судебного заседания адвокат Януковича Александр Горошинский заявил отвод коллегии судей из-за того, что судьи принимали решения, связанные с рассмотрением этого дела. Ему отказали.

После этого защита подала следующее ходатайство от адвоката Виталия Сердюка. Оно касалось переноса заседания в связи с тем, что он не может присутствовать на заседании по состоянию здоровья. Эту просьбу тоже отклонили.

В конце концов апелляционный суд выдал постановление, в котором отказал адвокатам в жалобе. Заочный арест признали законным.

Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции.

Арест для Януковича: коротко

Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора 4 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста. Дело касается изменений в Конституцию с целью захвата власти.

Впрочем Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. В суде объяснили, что прокурор не доказал факт объявления Януковича в международный розыск.

В то же время Коллегия судей отметила, что подозрение Януковичу в совершении уголовных преступлений вполне обосновано, сам экс-президент может скрываться.

Поэтому суд назначил рассмотрение дела.

Напомним: 19 мар СНБО ввела санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, членов его правительства и коллаборационистов из Крыма. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

За что судят Януковича