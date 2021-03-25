Заочний арешт для Януковича був законним, – апеляційний суд
-
Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на заочний арешт Януковича у справі про захоплення влади.
Источник:Інтерфакс-Україна
Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, 25 березня. Адвокатам Януковича відмовили у поданій апеляції.
Раніше Зеленський пояснив, для чого перевіряти всі укази Януковича
Печерський районний суду Києва 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Справа стосується змін до Конституції з метою захоплення влади.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter