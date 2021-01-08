Туристы, которые направлялись на отдых в Танзании, стали жертвами местных преступников по дороге в гостиницу. Произошло это 5 января.

Подробности ужасной истории рассказала в фейсбуке знакомая пострадавших Ирина Полищук. По ее словам, украинцам оставили только 100 долларов на то, чтобы добраться домой.

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Нападавшие даже получили пин коды к банковским карточкам.

Что известно об ограблении украинцев на Занзибаре

Такси, в котором ехали туристы, им фактически навязали по прибытию из материковой части африканской страны на островную.

Через полчаса после выезда водитель остановился на обочине, а к машине подошли неизвестные.

Таксист убежал, а злоумышленники избили украинцев, забрали у них телефоны, ноутбуки, кредитные карточки и наличные.

Растерянных туристов преступники оставили на трассе всего лишь со 100 долларами на ночлег и обратный путь в Украину.

По состоянию на 7 января полицейские нашли машину и водителя такси. Ждем скорейшего решения вопроса, поскольку кроме морального ущерба общая сумма украденного имущества превышает 6 тысяч долларов. Ценность информации на ноутбуке и телефонах – еще выше. Хотелось бы получить поддержку от нашего МИД в части диалога с танзанийскими коллегами для скорейшего расследования. Поскольку направление Занзибар сегодня является самым перспективным и все больше и больше украинцев выбирают этот остров для отдыха – важно их информировать и обеспечить безопасное пребывание.

– рассказала Полищук.