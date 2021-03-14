Занимался ли Демченко харьковскими соглашениями: что говорят в МИД
В Министерстве иностранных дел утверждают, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не занимался подготовкой харьковских соглашений. В то время он занимал должность заместителя министра иностранных дел.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Во внешнеполитическом ведомстве уверяют, что Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией только 27 апреля 2010 года. Тогда прошло 6 дней после подписания харьковских соглашений.
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Заявление МИД по Демченко
В министерстве рассказали, что Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел 17 февраля 2010 года. Правда, к его полномочиям двусторонние отношения с Россией отнесли только 27 апреля.
То есть, через 6 дней после подписания харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины,
– уточнили в МИД.
Что этому предшествовало
- О том, что Руслан Демченко мог быть причастным к подготовке харьковских соглашений, написал ряд СМИ .
- С 26 февраля 2010 по 5 марта 2014 Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.
- Говорится, что именно он, занимая эту должность, готовил и согласовывал текст харьковских соглашений.
Харьковские соглашения: главное
- Документ подписали в Харькове в апреле 2010 года тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. После ее ратифицировала Верховная Рада 236 голосами депутатов.
- В соответствии с соглашениями, пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украина дали 30% скидку на газ.
- В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих договоренностей.
- По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России. Те в свою очередь причастны к оккупации Крыма в 2014 году.
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