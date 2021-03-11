Замосць разорвало партнерство с Тернополем: мэр Надал назвал это "политическим заявлением"
Из-за присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, сотрудничество приостановило польский город Замость. Мэр Сергей Надал назвал это скорее "политическим заявлением".
Источник:24 канал
Об этом глава Тернополя Надал сказал в прямом эфире. Он добавил, что местные власти отменять свое решение не будут.
О чем говорится Скандал со стадионом имени Шухевича: польский город Замосць разорвал партнерство с Тернополем
По его словам, такие заявления города Замоць означают, что Польша выходит из общего проекта. Однако это не останавливает деятельность Тернополя в перспективе сотрудничества с ЕС.
Такое заявление имеет более политическое значение, чем реальное, потому что с этим городом (Замосцем – 24 канал) мы имеем общий проект в рамках финансирования Европейским Союзом,
– отметил Надал.
Он пояснил, что этот проект – трехстороннее соглашение, и если город хочет из него выйти, то "это его проблемы". Тернополь будет продолжать свое сотрудничество с ЕС.
Дальнейшие отношения с Польшей
Несмотря на это, мэр Тернополя прогнозирует, что в дальнейшем отношения с поляками будут развиваться очень позитивно, поскольку партнерство есть с десятком городов Польши.
"Мы не пойдем на провокации определенных политиков и сохраним хорошие отношения с Польшей", – подытожил Надал.
Смотрите видео: мэр Тернополя прокомментировал заявления Польши
Скандал со стадионом имени Шухевича в Тернополе: коротко
- Тернопольскому городскому стадиону присвоили имя Романа Шухевича.
- После этого мэрия польского города Замосць заявила о разрыве партнерских отношений с украинским городом.
- Впоследствии посол Израиля в Украине Джоэль Лион требовал немедленно отменить такое решение.
- Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла. Мол, дискуссии по этому поводу должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.
- А инициатор такого названия стадиона мэр Тернополя Сергей Надал напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей спасла еврейскую девочку.
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