Из-за присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, сотрудничество приостановило польский город Замость. Мэр Сергей Надал назвал это скорее "политическим заявлением".

Об этом глава Тернополя Надал сказал в прямом эфире. Он добавил, что местные власти отменять свое решение не будут.

О чем говорится Скандал со стадионом имени Шухевича: польский город Замосць разорвал партнерство с Тернополем

По его словам, такие заявления города Замоць означают, что Польша выходит из общего проекта. Однако это не останавливает деятельность Тернополя в перспективе сотрудничества с ЕС.

Такое заявление имеет более политическое значение, чем реальное, потому что с этим городом (Замосцем – 24 канал) мы имеем общий проект в рамках финансирования Европейским Союзом,

– отметил Надал.

Он пояснил, что этот проект – трехстороннее соглашение, и если город хочет из него выйти, то "это его проблемы". Тернополь будет продолжать свое сотрудничество с ЕС.

Дальнейшие отношения с Польшей

Несмотря на это, мэр Тернополя прогнозирует, что в дальнейшем отношения с поляками будут развиваться очень позитивно, поскольку партнерство есть с десятком городов Польши.

"Мы не пойдем на провокации определенных политиков и сохраним хорошие отношения с Польшей", – подытожил Надал.

Смотрите видео: мэр Тернополя прокомментировал заявления Польши

Скандал со стадионом имени Шухевича в Тернополе: коротко