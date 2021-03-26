Заместителю командующему Черноморского флота России в Украине выдвинули подозрение. Он подстрекал украинских военных к государственной измене.

О подозрении сообщили контрадмиралу, заместителю командующего Черноморского флота Военно-Морского флота Вооруженных Сил России. Его, помимо прочего, обвиняют в пособничестве и посягательстве на территориальную целостность.

Тем временем На крымских радиостанциях запустили зашифрованное поздравление с Днем СБУ

Как оккупант подбивал к измене

В ходе расследования установили: с 20 по 25 марта 2014 года во время оккупации Крыма мужчина открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС Украины к государственной измене.

Он предлагал перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта. При этом обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост. Более того, угрожал применением физического насилия и оружия.

Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте Черноморского флота.

Ему объявили подозрение в:

пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляет Главное следственное управление СБУ.