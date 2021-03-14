Ситуация относительно резиденции президента-беглеца Виктора Януковича – в подвешенном состоянии. Для Межигорья сих пор не нашли управляющего, а следственные действия находятся в так называемом замкнутом круге.

В то же время в управление Агентства по розыску и менеджменту активов передали не всю резиденцию Януковича. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко.

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Он объяснил, что в управление АРМА передали не всё Межигорье, а только недвижимость и то, что в ней находится.

Однако нам не передали весь этот парк, все насаждения, поле для гольфа. Содержание этого всего требует затрат,

– сказал Павленко.

Поэтому, по словам заместителя председателя АРМА, агентство может передать в управление только то, что ему продали, то есть недвижимость, а передать поле для гольфа, зеленые насаждения и т.д. – они не могут.

Вероятные проблемы для потенциального управляющего

Павленко объяснил, что в соответствующем случае тот, кто возьмет в управление помещения в Межигорье, будет отвечать только за них и если он будет тратить деньги на содержание территории, то АРМА не сможет согласовать для него соответствующие расходы.

"Он (потенциальный управляющий – 24 канал) фактически будет тратить свои деньги. Мы не можем согласовать расходы на актив, который не в управлении. Для того, чтобы это было правильно, управляющий должен иметь возможность тратить средства на всю эту территорию", – сказал Павленко.

Замкнутый круг относительно следственных действий

Заместитель председателя АРМА отметил, что территория резиденции – это фактически государственная земля, впрочем можно описать и арестовать такие активы, как зеленые насаждения или поле для гольфа, ведь они – активы.

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Владимир Павленко сообщил, что Агентство по розыску и менеджменту активов занимается соответствующим вопросом совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

Однако, по его словам, есть другая проблема – НАБУ не может совершать следственные действия, так как процессуальное руководство осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура. Однако САП не может осуществлять процессуальное руководство, потому что Генеральная прокуратура не может передать туда тома дела, добавил Павленко.

Здесь какой-то замкнутый круг – НАБУ не может работать, потому что САП не может согласовывать действия, а не может их согласовывать, потому что они не имеют материалов дела, которое застряло в Генпрокуратуре,

– разъяснил Павленко.

Результатом этого является то, что следствие не движется, объяснил заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов.

Смотрите интервью с Владимиром Павленко на 24 канале: