Замінити лампи і вимкнути телевізор з розетки: як платити за електроенергію менше
Щодня люди споживають електроенергію, часто безперервно. Водночас підраховуємо її вартість раз на місяць.
Источник:24 канал
Електричне постачання можна економити і річ не лише у платіжках. Детальніше – у матеріалі журналістів.
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Що таке електроенергія
Електроенергія – це результат спалювання викопних ресурсів землі:
- вугілля;
- горючих сланців;
- нафти;
- природного газу.
Не треба пояснювати, що для нашої планети це не на користь. А економія кіловатів допоможе зберегти як природу, так і гроші.
Як економити електроенергію
До економного споживання електроенергії треба підходити комплексно. Перш за все необхідно замінити лампи на енергоощадні.
Як економити електроенергію / Фото Getty Images
Вимкнений телевізор також споживає електричну енергію. Під'єднаний до мережі, навіть якщо ви його не дивитесь, споживає приблизно 25 ватів на добу – це трохи менше, ніж він використовує електроенергії ввімкненим.
Заощадити на холодильнику
Щоб заощадити на постійно ввімкненому холодильнику необхідно:
► розмістити прилад якомога подалі від плити;
► берегти від прямих сонячних променів;
► не ставити до нього гарячі чи навіть теплі страви.
Такі дрібні побутові прилади, як електрочайник, фен, праска, мікрохвильовка чи гриль – прилади, які генерують тепло, використовують найбільше. Рекордсмен серед них – електрочайник. Лише за годину споживає 2,5 кіловат за годину.
Електрочайник найбільше споживає енергії / Фото Getty Images
Раціональне використання посуду
Потрібно замислитись і на раціональному використанні посуду. Тобто каструлі підбирати за розміром конфорки, а духовку вимикати до завершення приготування – це дозволить використовувати накопичене тепло.
Якщо ви п'єте 1 – 2 чашки кави, не потрібно в чайнику гріти літр води,
– зазначив екоактивіст Сергій Шум.
Пральна машина може використовувати менше електроенергії, якщо обирати режими з мінімальною температурою прання. Не треба залишати в розетці і зарядні пристрої, якими ми щодня користуємось.
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Адже залишені в розетці вони також використовують додаткову енергію. Вимкнене світло у порожніх кімнатах також зменшить фінальні цифри на лічильнику.
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