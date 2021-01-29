Суд арестовал деньги Дубневича: заметная ли для нардепа потеря
Деньги народного депутата 9 созыва Ярослава Дубневича арестовал Высший антикоррупционный суд. Его обвиняют в коррупции, в частности говорится о получении 93 миллионов гривен от Укрзализныци незаконными схемами.
Источник: 24 Канал
Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько отметил, что сумма в 100 тысяч долларов и более 100 тысяч евро является значительной для Ярослава Дубневича. Такие выводы эксперт озвучил, несмотря на имущественные декларации Дубневича.
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Заметное ли для Дубневича изъятие средств
Валько отметил, что не может быть уверен, все ли имущество указано в декларациях Дубневича.
Если проанализировать все действия, совершаемые стороной защиты, сумма однозначно является существенной. Если бы не была существенной, защита не прибегала бы к таким действиям,
– отметил Валько.
Как развивается дело против Дубневича
- Привлечение к уголовной ответственности началось с момента объявления подозрения.
- Сторона обвинения собрала достаточно доказательств, чтобы обратиться в суд.
- Дело рассмотрел Высший антикоррупционный суд.
- Теперь дело ожидает длительное судебное разбирательство.
Это дело нельзя будет просто закрыть. Нужно следить за действиями ареста, вывода из-под ареста средств,
– отметил Валько.
Что известно о коррупционной схеме Дубневича
- Дубневич вместе с сообщниками организовал поставки стрелочных переводов по завышенным ценам.
- Также Дубневича обвиняют в незаконном использовании своего статуса главы транспортного комитета и нардепа.
- Благодаря коррупционным схемам, разница купли-продажи стрелочных переводов составляет 93 миллиона гривен.
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