Деньги народного депутата 9 созыва Ярослава Дубневича арестовал Высший антикоррупционный суд. Его обвиняют в коррупции, в частности говорится о получении 93 миллионов гривен от Укрзализныци незаконными схемами.

Источник: 24 Канал

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько отметил, что сумма в 100 тысяч долларов и более 100 тысяч евро является значительной для Ярослава Дубневича. Такие выводы эксперт озвучил, несмотря на имущественные декларации Дубневича.

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Заметное ли для Дубневича изъятие средств

Валько отметил, что не может быть уверен, все ли имущество указано в декларациях Дубневича.

Если проанализировать все действия, совершаемые стороной защиты, сумма однозначно является существенной. Если бы не была существенной, защита не прибегала бы к таким действиям,

– отметил Валько.

Как развивается дело против Дубневича

Привлечение к уголовной ответственности началось с момента объявления подозрения.

Сторона обвинения собрала достаточно доказательств, чтобы обратиться в суд.

Дело рассмотрел Высший антикоррупционный суд.

Теперь дело ожидает длительное судебное разбирательство.

Это дело нельзя будет просто закрыть. Нужно следить за действиями ареста, вывода из-под ареста средств,

– отметил Валько.

Что известно о коррупционной схеме Дубневича