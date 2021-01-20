Правоохранители остановили Виталия Немилостивого – заместитель вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Полиция заподозрила что чиновник – нетрезв.

Что известно об инциденте

Немилостивый не хотел оформлять протокол. Полицейские зафиксировали это на видео, сообщает OBOZREVATEL.

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На видео видно, как мужчина с ключами подошел к правоохранителям. Тогда один из копов заметил: "Он синий наглухо". Немилостивый хотел отдать ключи полиции и уйти, но те отказывались. Когда милиционер попросил политика остановиться, он назвался заместителем министра.

Между мужчинами возникла перепалка и потасовка. Чиновник кричал, чтобы копы убрали руки.

Заметим, 24 канал пытается связаться с Немилостивым, чтобы выяснить все детали.