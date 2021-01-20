Заместителя Уруского поймали пьяным за рулем: возникла потасовка – видео
Правоохранители остановили Виталия Немилостивого – заместитель вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Полиция заподозрила что чиновник – нетрезв.
Что известно об инциденте
Немилостивый не хотел оформлять протокол. Полицейские зафиксировали это на видео, сообщает OBOZREVATEL.
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На видео видно, как мужчина с ключами подошел к правоохранителям. Тогда один из копов заметил: "Он синий наглухо". Немилостивый хотел отдать ключи полиции и уйти, но те отказывались. Когда милиционер попросил политика остановиться, он назвался заместителем министра.
Между мужчинами возникла перепалка и потасовка. Чиновник кричал, чтобы копы убрали руки.
Заметим, 24 канал пытается связаться с Немилостивым, чтобы выяснить все детали.
Кто такой Виталий Немилостивый?Политик был первым заместителем министра промышленной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Николая Азарова. Фирма "ЗАО Харьковский завод транспортного оборудования", где Немилостивый является совладельцем, фигурирует в досудебном расследовании уголовного производства 2017 года. Дело касается передачи денег фиктивным предприятиям.
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