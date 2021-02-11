Одному из руководителей государственной компании "Украэрорух" 11 февраля сообщили о подозрении в совершении преступления. Его разоблачили с поличным во время получения огромной суммы.

Судя по квалификации события, заместитель главы "Украэрорух" никак не мог выполнить то, что обещал за вознаграждение.

Смотрите также Почти 2 миллиарда гривен: НАБУ похвасталсь результатами антикоррупционной деятельности

Его подозревают в попытке завладеть чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим способом.

За что замглавы "Украэрорух" получил 100 тысяч долларов

Если вину чиновника признает суд, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, подозреваемый весь 2019 год убеждал фермеров в том, что может помочь им решить земельные проблемы.

За вознаграждение чиновник обещал способствовать получению разрешения на пользование 2 тысячами гектаров земли на Полтавщине.

Участки, которые должны были получить аграрии, принадлежит одному из государственных предприятий.

Задержали ли чиновника правоохранители, неизвестно.