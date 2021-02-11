Заместителя директора "Украэрорух" уличили в мошенничестве при получении 100 тысяч долларов
Одному из руководителей государственной компании "Украэрорух" 11 февраля сообщили о подозрении в совершении преступления. Его разоблачили с поличным во время получения огромной суммы.
Источник:Офис Генерального прокурора
Судя по квалификации события, заместитель главы "Украэрорух" никак не мог выполнить то, что обещал за вознаграждение.
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Его подозревают в попытке завладеть чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим способом.
За что замглавы "Украэрорух" получил 100 тысяч долларов
Если вину чиновника признает суд, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- По данным следствия, подозреваемый весь 2019 год убеждал фермеров в том, что может помочь им решить земельные проблемы.
- За вознаграждение чиновник обещал способствовать получению разрешения на пользование 2 тысячами гектаров земли на Полтавщине.
- Участки, которые должны были получить аграрии, принадлежит одному из государственных предприятий.
Задержали ли чиновника правоохранители, неизвестно.
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