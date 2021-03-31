Собственный храм из года в год декларирует судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый. Расположен он в Черкасской области в селе Ольшана.

Судья, как пишут местные СМИ, является главным меценатом построения этой церкви. И хотя принадлежит она Украинской православной церкви Киевского патриархата номинально, но фактически – Сергей Головатому.

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У Сергея Головатого есть собственный храм

Именно об этом свидетельствует декларация заместителя председателя Конституционного Суда Украины, опубликованная им на сайте Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК) 29 марта.



Декларация Головатого свидетельствует, что он все еще обладает храмом / Скриншот

Сергей Головатый владеет храмом Украинской православной церкви Киевского патриархата с 22 июля 2010 года. Как отметили в местном издании "Викка", храм начали строить в 2007, и Головатый является главным этого меценатом.

Расположен храм Головатого в поселке Ольшана Черкасской области, его площадь – 201 квадратный метр.



Если верить изданию "Викка", именно это и есть храм Головатого / Фото mandry.ck.ua

Другие имения и прибыли судьи КСУ Сергея Головатого

Кроме церкви заместитель председателя КСУ задекларировал земельный участок в этом же поселке. А еще:

Жилой дом площадью 464 квадратных метра и 4 земельных участка в Киевской области.

2 квартиры в Киеве и половину дома в Смеле Черкасской области.

Из денег Головатый имеет 25 тысяч гривен, 15 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными, а в банке – 700 тысяч гривен, 9 тысяч евро и 735 долларов.

А заработал за 2020 год судья КСУ 3 миллиона и 74 тысячи зарплаты и чуть больше 177 тысяч гривен пенсии.

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