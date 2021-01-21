На заседании Трехсторонней контактной группы 21 января неожиданно появился Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал в заседаниях. Ведь Россию представлял Борис Грызлов.

Козак пришел на заседание ТКГ

Под обсуждение Козак общался возмущенно и эмоционально. Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Денис Казанский.

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Козак бесцеремонно отодвинул Грызлова и занял его место,

– сказал Казанский.

Он добавил, что заместитель Администрации Владимира Путина традиционно обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров. Козак требовал, чтобы ТКГ обсуждала "дорожную карту", которую предложили оккупанты.

"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация изменилась кардинально – если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками, и стараются говорить меньше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя Администрации президента России", – подчеркнул Казанский.

Что обсудили на заседании ТКГ 21 января

►Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагал выработать и представить единый документ, "куда войдут лучшие предложения и подходы, которые разработают политические советники".

►Российскую сторону вновь призвали разблокировать процесс обмена пленными.

►Стороны договорились возобновить ремонтные работы на станции газораспределения в Марьинке.