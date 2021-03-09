Замерз насмерть: на Кировоградщине погиб годовалый малыш
На Кировоградщине полицейские расследуют факт гибели малолетнего ребенка. Предварительно, он замерз на улице. Его тело обнаружили 6 марта.
Источник:Национальная полиция
С заявлением о пропаже годовалого мальчика в полицию обратилась его мать, сообщили в Секторе коммуникации полиции Кировоградской области. Тело ребенка было обнаружено на территории населенного пункта без признаков жизни. В каком именно городе или поселке, правоохранители не уточнили.
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Сам вышел та сам замерз
Предварительная причина смерти – переохлаждение. Родственники пояснили, что ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет. Или же грозит лишение свободы на тот же срок. Следственные действия продолжаются.
Родители и дети
Опрометчивость родителей часто стоит жизни детям.
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