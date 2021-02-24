Чтобы подготовить автомобиль к весне, одни водители заменяют резину, проверяют тормоза и другие детали под капотом. В то же время другие считают, что проверка машины после зимнего использования вообще не нужна, а шин достаточно одних на весь сезон.

У каждого водителя есть свои правила, которых он придерживается в этот переходный период. Подробнее читайте в материале журналистов.

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Роман – водитель со стажем. Он рассказал, что свой автомобиль к весне будет готовить, в частности отмоет от солей и сменит резину на летнюю.

"Переобувать" машину планирует в апреле. Прежде всего, самое главное, чтобы на его джипе ни хрусталика соли не оставалось, ведь последствия "обойдутся в копеечку".

Автомобиль нужно готовить к весне

Автоэксперты утверждают, что после зимнего использования автомобили нужно готовить к теплым температурам. Начать можно с салона и багажного отделения.

Можно заменить зимние резиновые коврики на текстильные. Также – забрать все то, что летом не понадобится,

– отметил автоэксперт сайта Авто 24 Евгений Гудущан.

Заменить шины – обязательно

Обязательно к весне – заменить шины. И даже если вы думаете, что старая резина, которая уже стерлась подойдет – ошибаетесь. Ведь состав резины в зимних шинах отличается от летних.

По инструкции менять резину советуют тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабилизируется до +7 градусов. На практике же в определенных случаях можно отступать от этих правил.



Перед весной необходимо заменить шины / Фото Getty Images

"Если у вас шипованная резина, то ее лучше заменить раньше. Не потому что шипы повылезают, а потому что когда сошел снег и нет льда такая резина больше тормозит", – отметил Гудущан.

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Нужно проверить ходовую часть

Также, советуют обязательно проверять ходовую часть автомобиля. Зимой именно на ходовой может накапливаться снег, который впоследствии превращается в лед.

Поэтому надо все тщательно проверить и очистить, чтобы ничего не было поврежденным. Если же ремонта не избежать, эксперты советуют все же не делать его в период, когда снег еще сходит.

Если какие-то детали ходовой требуют несрочной замены, то на них можно еще поездить пока еще нет дорог. А подлатать уже тогда, когда дороги отремонтируют,

– посоветовал Гудущан.



Нужно осмотреть двигатель / Фото Getty Images

Нужно осмотреть двигатель

Не лишним будет осмотреть двигатель. Конечно, не обязательно его разбирать, но внешний осмотр сделать стоит.

Дело в том, что зимой температура под капотом имеет способность резко меняться. Это может привести к деформации некоторых деталей.

И напоследок проверьте тормоза. Лучше это сделать на станции технического обслуживания. Ведь, кроме того, что могли сноситься резиновые детали, есть вероятность, что и тормозная жидкость набрала влаги.

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Но если вы заметили, что ваш автомобиль при торможении заносит в сторону или же ставит боком, то лучше сразу отвези автомобиль на проверку и не ждать сезонных посещений СТО. Помните, что от исправности четырехколесного приятеля зависит жизнь – и не только водителя, но и пассажиров и прохожих.